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Erdoğan, danışmanının kızının nikah şahidi oldu

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Erdoğan, danışmanının kızının nikah şahidi oldu

'ın danışmanı Sefer Turan'ın kızı Zeynep Turan ile Doğukan Sever, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsündeki Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılarak nikah şahidi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da nikah şahitliği yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik cüzdanını gelin Zeynep Turan'a teslim etti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünden ayrıldı.

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Erdoğan, danışmanının kızının nikah şahidi oldu
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