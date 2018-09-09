FETÖ’cü katilin iftiralarıyla yargılanmışlardı: İhraç edilen akademisyenler yeniden mesleğe döndü

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde dört kişiyi öldüren FETÖ'cü Volkan Bayar'ın iftiralarıyla meslekten çıkarılan 4 öğretim görevlisi Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla mesleklerine geri döndü. Araştırma görevlisi olarak çalıştığı Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Serdar Çağlak'ı katleden Volkan Bayar, bu olay öncesinde fakültedeki çok sayıda öğretim görevlisine "FETÖ'cü oldukları" iftirasını atmıştı. Savcılık da Bayar'ın bu ifadelerine dayanarak çok sayıda öğretim görevlisi ile akademik personel hakkında "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla dava açmıştı. Haklarındaki yargılamada beraat kararı verilen İrfan Değirmenci, Yalçın Bay, Ahmet Aypay ve Selahattin Turan, Yükseköğretim Kurulu kararıyla görevlerine döndü. Akademisyenler göreve başladılar.

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