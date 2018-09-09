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’cü katilin iftiralarıyla yargılanmışlardı: İhraç edilen akademisyenler yeniden mesleğe döndü

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
FETÖ’cü katilin iftiralarıyla yargılanmışlardı: İhraç edilen akademisyenler yeniden mesleğe döndü

'nde dört kişiyi öldüren 'cü 'ın iftiralarıyla meslekten çıkarılan 4 öğretim görevlisi Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla mesleklerine geri döndü. Araştırma görevlisi olarak çalıştığı Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Serdar Çağlak'ı katleden Volkan Bayar, bu olay öncesinde fakültedeki çok sayıda öğretim görevlisine "FETÖ'cü oldukları" iftirasını atmıştı. Savcılık da Bayar'ın bu ifadelerine dayanarak çok sayıda öğretim görevlisi ile akademik personel hakkında "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla dava açmıştı. Haklarındaki yargılamada beraat kararı verilen , Yalçın Bay, Ahmet Aypay ve Selahattin Turan, Yükseköğretim Kurulu kararıyla görevlerine döndü. Akademisyenler göreve başladılar.

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FETÖ’cü katilin iftiralarıyla yargılanmışlardı: İhraç edilen akademisyenler yeniden mesleğe döndü
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