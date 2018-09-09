İdlib’e hava saldırısı: 7 ölü

Suriye
'de
Esad rejimi ve destekçisi Rusya
, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib
ve orta kesimindeki Hama illerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Rusya'ya ve rejime ait helikopterler, dün sabah İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirece, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleri Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı. İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki "Hayat Nabzı" adlı hastaneye de varil bombası atıldı. Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin de yaralandığını açıkladı. Ay başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara operasyonlarında, 28 sivil öldü, en az 51 kişi de yaralandı. Bu arada TSK
tarafından batı kentlerindeki birliklerden İdlib sınır hattına sevk edilen
fırtına obüsleri ile tankları taşıyan askeri konvoylar dün gece Kilis
ve Reyhanlı'ya ulaştı.