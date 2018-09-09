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Liselere yerleştirmede nakiller tamam

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Liselere yerleştirmede nakiller tamam

MILLI Eğitim Bakanlığı, Liseye Giriş Sistemi'nin (LGS) dördüncü nakil sonuçlarını açıkladı. Tercihte bulunan lerden 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı. Sınavla yerleştirme yapılan okullardan fen, , Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu. Öğrenciler, dördüncü nakil döneminin ardından kesin kayıtlarını yaptıracakOrtaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül'de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak.

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Liselere yerleştirmede nakiller tamam
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