Okulda ağlayan çocuğu eve götürmeyin

Binlerce okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencisi yarın okula başlıyor. Bu öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise tüm kademedeki öğrenciler için 17 Eylül pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte çocuğun okula uyum sağlayabilmesi için velilere de önemli görevli düşüyor. Özellikle okulun ilk günü çocukların ağlamasının normal bir davranış olduğunu belirten uzmanlar "Ağlıyor diye sakın okuldan alıp eve götürmeyin. Çocuğa kararlı bir dille sınıfa gitmesi gerektiği söylenmeli" uyarısında bulundu.

EBEVEYNLERE ALTIN ÖNERİLER

Okula ilk kez başlayacak minik öğrencilerin de pazartesi sendromu yaşadıklarını söyleyen uzmanlar, çocuğun okula adaptasyonunu sağlamak için anne ve babaların yapması gerekenleri şöyle sıralıyor:

NORMAL BİR GÜN GİBİ DAVRANIN: Çocukları bu ilk güne hazırlarken, anne ve babalar daha telaşlı olabiliyor. Anne babanın bu durumu çocuğu da oldukça etkileyebilir. Normal bir günmüş gibi davranmaya çalışın.



DUYGULARINIZI BELLİ ETMEYİN: Okulun kapısına gelindiğinde çocuk ağlamaya başlayabilir, bunun yarattığı duygular çocuğa belli edilmemeli, üzüntü, öfke, kaygı gibi duygular gösterilmemeli, kararlı bir dille çocuğa sınıfına gitmesi gerektiği söylenmelidir.



SINIFTA OTURMAYIN: Anne ve babaların okulun ilk günlerinde okul bahçesinde beklemeleri ya da sınıfta oturmaları öğrencilerin adaptasyonunu zorlaştıran bir davranış. Çocuğunuzu öğretmenine teslim ettikten sonra okulu terk edin. Çocuğunuza ailede herkesin bir sorumluğu olduğunu, kendisinin görevinin de okula gitmek olduğunu telkin edin.



ÖDÜLLENDİRMEYİN: İlk gün eve mutsuz gelen ve bir daha okula gitmeyeceğini söyleyen çocuğa kararlılığınızı göstererek ertesi gün aynı şekilde okula gitmesi gerektiğini ve onu bekleyeceğinizi söyleyin. Çocuğa kesinlikle ertesi gün okula giderse ona alacağınız hediyeler ya da ödül olarak bir yerlere gideceğiniz gibi rüşvetlerden söz etmeyin.



KAYGILARINIZDAN BAHSETMEYİN: Ayrıca okulla ilgili gözlemlediğiniz aksaklıklar varsa çocuğun yanında bunlardan söz etmeyin. Bu kaygılarınızı okul yönetimi, öğretmenler ya da rehberlik servisiyle paylaşarak ortak bir çözüm bulmaya çalışın.