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Son dakika: 'ta 'nın 'şehir yapılanması'na operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberi! merkez ile ve Cizre ilçelerinde terör örgütü 'nın 'şehir yapılanması' YPS'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 17:03

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ile ve Cizre ilçelerinde terör örgütü /KCK'nın, 'şehir içi yapılanması' YPS'yi organize ederek, harekete geçirmeye çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında, 23 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alınmış, evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmekte olup, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

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Son dakika: Şırnak'ta PKK'nın 'şehir yapılanması'na operasyon: 23 gözaltı
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