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Türk dünyası ay-yıldızın altında buluşacak

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Türk dünyası ay-yıldızın altında buluşacak
'ın Yayladağı ilçesinde 16 Eylül'deki Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni kapsamında 11 bin 500 metrekarelik alanı kaplayacak ay-yıldız figürü inşa ediliyor. Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu'nca Kızılgöl mevkisindeki alana 5 metre yükseklikteki demir borularla ay-yıldız figürü yapılıyor. Boruların üzeri kapatılıp, kırmızı şerit lambalarla aydınlatılılacak. Platform Genel Koordinatörü Mehmet Yalçın, toprak üzerindeki en büyük Türk bayrağı unvanını alabilmek için Guinness'e başvuru yapacaklarını belirtip "Amacımız,Türk dünyasını ay-yıldızın altında buluşturmak" dedi.
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