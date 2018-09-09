Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yerel seçim ittifaklarında son durum

ittifaklarında son durum

bugünkü yazısında da ittifakları hakkında kulis bilgileri vermeye devam ediyor. 3 büyük şehir ve ’un ilçeleri hakkında önemli detaylara yer veren Övür yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Bu tablo, oy vermeye yansırsa , İstanbul'u beklerken 'i de kaybedebilir.”

Giriş Tarihi: 9.9.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 12:18
Yerel seçim ittifaklarında son durum

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

kulisleri Genel Başkanı 'nin ittifak açıklamaları ve 'deki iç iktidar mücadelesinin sonlanmasıyla hızlandı.
Partiler bütün enerjilerini 7 ay kalan yerel lere yöneltmiş durumda.

Kim kiminle ittifak yapacak ve kimler aday olacak? Muhalefetin yerel seçimlere 24 Haziran'ın bir rövanşı olarak bakması ve CHP'nin HDP ile ittifak aşkı kendi karşıtını harekete geçirdi ve ilk tepki Bahçeli'den geldi:

", Ankara ve 'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir..." Bu, önümüzdeki yerel seçimlerin hangi eksende gelişeceğinin işaret fişeğiydi.

Başkan Erdoğan da Bahçeli'nin bu yaklaşımına sıcak baktı:

"Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz." Bu noktada merak edilen bu ittifakın nasıl formüle edileceği... Bu konuda iki parti içinde de çalışmalar sürüyor. Daha önce de yazdım, Bahçeli'nin üç büyük şehir örneğini vermesinden de anlaşılacağı gibi ittifak şehirler bazında gerçekleşecek.

Şimdi gelelim kulislerde konuşulanlara...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Başkan Erdoğan’ın aday kriterleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerel seçim ittifaklarında son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN