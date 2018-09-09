Yerel seçim ittifaklarında son durum

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yerel seçim kulisleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamaları ve CHP'deki iç iktidar mücadelesinin sonlanmasıyla hızlandı.

Partiler bütün enerjilerini 7 ay kalan yerel seçimlere yöneltmiş durumda.

Kim kiminle ittifak yapacak ve kimler aday olacak? Muhalefetin yerel seçimlere 24 Haziran'ın bir rövanşı olarak bakması ve CHP'nin HDP ile ittifak aşkı kendi karşıtını harekete geçirdi ve ilk tepki Bahçeli'den geldi:

"İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir..." Bu, önümüzdeki yerel seçimlerin hangi eksende gelişeceğinin işaret fişeğiydi.

Başkan Erdoğan da Bahçeli'nin bu yaklaşımına sıcak baktı:

"Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz." Bu noktada merak edilen bu ittifakın nasıl formüle edileceği... Bu konuda iki parti içinde de çalışmalar sürüyor. Daha önce de yazdım, Bahçeli'nin üç büyük şehir örneğini vermesinden de anlaşılacağı gibi ittifak şehirler bazında gerçekleşecek.

Şimdi gelelim kulislerde konuşulanlara...

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