Yunanistan tarafından gözaltına alınan Türk askeri iade edildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan hudut birliğinde görevli iki askerin kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 civarında alıkonuldukları belirtildi.

Yunan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda iki askerin saat 18.30 civarında iade edildikleri kaydedildi.

&NBSP;YUNANİSTAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN 2 TÜRK ASKERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan sınırını geçtikleri gerekçesiyle alıkonulup ardından iade edilen 2 Türk askeri hakkında açıklama yaptı.



Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunan mevkidaşı Panos Kammenos'un, konu üzerine telefonda görüştükleri aktarıldı. Türk askerlerinin ifadesine yer verilen açıklamada önce bir ast subayın yolunu kaybederek sınırı geçtiği, 3 saat sonra ise diğer bir subayın arkadaşını aramak üzere yunan topraklarına girdiği aktarıldı. Açıklamada "2 Türk askerinin teslim edilme işlemi saat 18.30'da tamamlandı" ibareleri yer aldı.