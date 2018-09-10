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’a insani hizmet takdir ödülü

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'da yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken çabaları ve mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yönelik hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle "Küresel Donörler Forumu" tarafından "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"ne layık görüldü.

TÖREN LONDRA'DA
Emine Erdoğan'a ödülü, Londra'da 11 Eylül'de düzenlenecek törende takdim edilecek. Küresel Donörler Forumu kapsamında ayrıca insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağış, veri destekli hayırseverlik gibi konular, 10-12 Eylül'de , Mansion House, House of Lords gibi mekanlarda düzenlenecek üç günlük programda ele alınacak. Chicago merkezli "Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nce ilki 2008'de İstanbul'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu bu yıl Londra'da yapılacak. Hükümetlerin, yardım kuruluşlarının ve vakıf temsilcilerinin yanı sıra araştırmacıların da katılacağı forum, Müslüman yardımseverlerin bir araya gelmesine olanak sağlıyor. Emine Erdoğan, 2017'de kalabalık bir heyetle Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insanlık dramına dikkat çekmek üzere Bangladeş'teki Kutupalong Kampı'nı ziyaret etmiş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı vahşetin uluslararası kamuoyuna taşınması amacıyla CNN International'da "İnsanlık Rohingya Müslümanlarına Sırtını Dönmemeli" mesajı taşıyan bir makale kaleme almıştı. Emine Erdoğan Filistin konusunda da dünyanını dikkatini çeken etkinlikler düzenlemişti. AA
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Emine Erdoğan’a insani hizmet takdir ödülü
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