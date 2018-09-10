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firarisi Irak sınırında yakalandı

'ın Uludere ilçesinde yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan firarisi eski astsubay yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:57

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Andaç köyü kırsalındaki Irak sınır hattında devriye gezen 48. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi fark etti.

Kimlik kontrolünde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütü /'ye üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya, "Oğuz Tunç" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Diğer 2 kişinin ise şüphelinin oğlu ve kızı olduğu belirlendi.

Akkaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, aynı bölgede hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan eski astsubay Ömer Canbulat da sınırı geçmek üzereyken yakalandı.

Canbulat, idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

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FETÖ firarisi Irak sınırında yakalandı
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