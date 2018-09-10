Firari imam Şerif Ali Tekalan’ın özel kalem müdürü tutuklandı!

FETÖ/PDY'nin üniversiteler imamı olan eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari Şerif Ali Tekalan'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen Serkan A. yakalandı. Serkan A. hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli özel kalem müdürü hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan A.'nın 1999-2004 yılları arasında kapatılan Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde eğitim aldığı, 2006 yılında iş aradığı dönemde mezun olduğu bu üniversiteye müracaat ettiği ve burada çalışmaya başladığı kaydedildi. Şüphelinin 2011 yılında o dönem üniversite rektörü olan Şerif Ali Tekalan'ın özel kalem müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

BYLOCK KULLANICISI

İddianamede, şüphelinin hattı üzerinden örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, bu hat üzerinden ByLock'a 2014-2016 yılları arasında 112 defa giriş yaptığı kaydedildi. Şüphelinin bu uygulamadaki ID numarasının 230110 olduğu, kullanıcı adının 'Sozel' olduğu, başka ByLock kullancılarının şüpheliyi 'fatih univ serkan, sars, 1 serkan sozel' şeklinde kaydettikleri belirtildi.

Şüphelinin örgütün bankası Bank Asya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası bakiye artışı olduğu ifade edildi.

"HİMMET VERDİM, ÖRGÜT SOHBETLERİNE KATILDIM"

Şüpheli alınan ifadesinde, referans olmadan şahsi başvuru ile Fatih Üniversitesi'nde çalışmaya başladığını, üniversite kapatılıncaya kadar çalıştığını, üniversitede çalıştığı dönemde A.T. isimli kişinin ByLock uygulamasını yüklediğini, üniversitede çalışırken himmet verdiğini, vermese bile maaşından kestiklerini, örgüt sohbetlerine katıldığını ifade etti.

Hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullanması nedeniyle üzerine atılı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine dair yeterli şüpheli oluştuğu değerlendirilmektedir" denildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Serkan A. hakkında atılı suç kapsamında ceza istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.