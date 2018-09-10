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ateş altında

Giriş Tarihi: 10.9.2018
İdlib ateş altında

'nin kenti kırsalı dün de Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından havadan vuruldu. Rejim güçlerinin karadan da ateş altına aldığı İdlib kırsalındaki köylerde yaşayanlar ise kimyasal silah saldırısı olabileceği endişesiyle evlerini terk etti. Bölgede paniğe yol açan bombardımanlarda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Kimi zaman varil bombalarıyla hedef alınan köyler, rejim birlikleri tarafından havan, roket ve tanklarla da vuruluyor. Karadan yapılan saldırılarda da bazı binaların yıkıldığı ve yaralananlar olduğu bildirildi. Bu arada Rusya , ABD'ye ait 2 F-15 savaş uçağının önceki gün Deyr ez Zor bölgesinde düzenlediği saldırılarda, yasak olan fosfor bombası kullandığını bildirdi.

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İdlib ateş altında
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