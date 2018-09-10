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'ye 'de tepki!

'deki kurultay kavgası CHP'lilerin de tepkisin çekmeye devam ediyor. Kurultay kavgası 'in kurtuluş törenlerine de damga vurdu. 'daki kutlamalara katılmayan , değişim isteyen 'nun davetlisi olarak İzmir'e gitti. Muharrem İnce burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 10.9.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 12:35
Muharrem İnce'ye İzmir'de tepki!

'de ile arasındaki kurultay kavgası, 'in kurtuluşunun 96. yılı törenlerine de damga vurdu. Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9 Eylül'deki kurtuluş etkinliklerine katılan CHP'li belediye başkanlarının büyük bölümü, İl Başkanı Deniz Yücel'in daveti üzerine bu yıl 'da partilerinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayı tercih etti.

MUHARREM İNCE İZMİR'DE

Muharrem İnce, daha önce partide değişim istediğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun daveti üzerine İzmir'deki kutlama törenlerine katıldı.

ŞOK TEPKİ

Yeni Asır'ın bir haberine göre; İnce, İzmir ziyaretinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İzmir'de imza toplama sürecini yürüten partililerle çay içen İnce'ye yaklaşan bir vatandaş, "CHP'yi iki ayda böldünüz. Helal olsun, yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdi.

İnce'nin bu tepkiye gülümseyerek cevap vermesi ise dikkat çekti.

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Muharrem İnce'ye İzmir'de tepki!
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