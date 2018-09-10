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Son dakika: 'den aranan eski astsubaylar sınırında yakalandı!

Son dakika haberi! ’ın Uludere ilçesinden yasa dışı yollarla ’a geçmeye çalışan ve Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (/PDY) üye olma suçundan aranan eski astsubaylar ile kıskıvrak yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 10:50

'ın Uludere ilçesinden yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan ve Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) üye olma suçundan aranan eski astsubaylar ile kıskıvrak yakalandı.

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Son dakika: FETÖ'den aranan eski astsubaylar Irak sınırında yakalandı!
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