Son dakika: FETÖ'den aranan eski astsubaylar Irak sınırında yakalandı!
Son dakika haberi! Şırnak’ın Uludere ilçesinden yasa dışı yollarla Irak’a geçmeye çalışan ve Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan eski astsubaylar Cumhur Mesut Akkaya ile Ömer Canbulat kıskıvrak yakalandı.
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:49Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 10:50
Şırnak'ın Uludere ilçesinden yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışan ve Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan eski astsubaylar Cumhur Mesut Akkaya ile Ömer Canbulat kıskıvrak yakalandı.