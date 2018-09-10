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Tenzile annenin emanetlerine Harvard’dan ders

Kız Lisesi’nde hafızlık eğitimiyle birlikte bilim ve mühendislik eğitimi alan öğrenciler en iyi üniversitelere girdi. Okul Müdürü Asan: Öğrenciler ’nden online ders takip etti

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Tenzile annenin emanetlerine Harvard’dan ders
Bin 400 öğrencinin eğitim aldığı İstanbul Üsküdar'daki Kız Anadolu Lisesi artık ortaokul ve anaokulu eğitimleriyle de Türkiye'nin gözbebeği oldu. Hafızlık eğitimiyle aynı anda bilim ve mühendislik eğitimi alan ler üniversite sınavında uçak mühendisliğinden, hukuk fakültelerine kadar en iyi bölümleri kazanarak farklılıklarını gösterdi.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA PROFESÖR MÜDÜR
Başkan Erdoğan'ın, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanmakta olan, "Özellikli liselerde profesör okul müdürü" modelinin ilk örneği Tenzile Erdoğan İmam Hatip Kız Lisesi'nde 1 yıldır başarıyla sürdürülüyor. Rektörlük, milletvekilliği ve son olarak bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. , okulun başarısını anlattı:

STEM LABORATUVARI KURULDU
Anadolu İmam Hatip Lisesi olmamıza rağmen fen bilimleri ve sosyal alanlarda etkinlikler başlatıldı. İkram Erzik okulumuza bağış yaptı ve Bilim-Teknik-Mühendislik-Matematik (STEM) laboratuvarını kurduk. Ortaokul öğrencilerimizin tamamına ve lise 1. sınıf öğrencilerimize ders olarak koyduk. Kız öğrencilerimiz bilim, teknik, mühendislik ve matematik alanlarında özel bir eğitim alıyorlar. Kızlar fen ve matematik alanlarında çok başarılı. İyi yetişmiş kız öğrenciler dünyanın problemlerine akılcı çözümler bulacaklar.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ
Diğer öğrencilerimize hafta sonu kursu olarak robotik kodlama eğitimi verdik. öğretim üyeleri öğrencilerimize proje desteği verdi. Öğrenciler, bir ışığın yanmasını, bir Wi-Fi modülünün çalışmasını, mesafe sensörünün ne işe yaradığını, alarm mantığını kavramanın yanı sıra çeşitli robot kitleri yaparak teknolojiyi kullanmayı öğreniyorlar.
Şu anda Uluslararası Diploma Programı (IBDP) çalışmalarında adaylık sürecindeyiz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında hem Arapçayı hem de İngilizceyi ileri düzeyde konuşuyor olacak. Bu dönem öğrencilerimiz 'nden online ders takip ettiler. Üniversiteye hazırlık sürecini yapay zekâlı yazılımlarla destekledik. Öğrenme teknolojilerini akıllı bir şekilde kullanıyoruz. Üniversitelerle aktif iş birliklerimiz var. Öğrencilerimiz, müfredatın haricinde medya ve iletişim dersinden, sosyal girişim etkinliklerine, uluslararası ölçekteki projelere katılımdan, girişimcilik alanlarına kadar çok zengin destek alıyorlar.
Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Mutlu Alkan'ın sponsorluğunda "TEK TV" adını verdiğimiz TV stüdyosunu açtık. 10. sınıf öğrencilerimiz öğretim üyelerinden Dr. Can Diker'den kamera kullanımı, senaryo yazım teknikleri, film incelemeleri ve dijital materyal geliştirme alanında eğitim aldı.
Öğrencilerimiz dönem içinde oldukça titiz hafızlık eğitimi alırken, İrlanda'da uluslararası bir toplantıda "çatışma çözümü yöntemlerinin" ele alındığı çalıştaya katılabiliyorlar.

GELECEĞİN LİDERLERİNE EĞİTİM VERİYORUZ
PROF. Dr. Aşkın Asan "Her öğrencinin kendini özel hissetmesi için çalışıyoruz. Sıcak ve kapsayıcı bir çevre oluşturduk. Türkiye'nin gelecekteki liderleri olarak gördüğümüz tüm öğrencilere olağanüstü bir eğitim vermeyi amaçladık" diye konuştu.
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Tenzile annenin emanetlerine Harvard’dan ders
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