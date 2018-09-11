2’si üst düzey 35 terörist etkisiz hale getirildi

JANDARMA ve polisin geçen hafta yaptığı iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 35 teröristin etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığınca, 3-10 Eylül'deki iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 445, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 kişi gözaltına alındı. Açıklamada hafta içinde 2 bin 283 operasyon düzenlendiğine dikkat çekilerek, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle PKK
/KCK
'lı 145, diğer sol örgütlerden 7, DEAS'tan 54, FETÖ
'den de 239 kişi olmak üzere toplam 445 kişi'nin gözaltına alındığı belirtildi. 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MARDIN'IN Nusaybin
ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet şarjör, 1 adet cep telefonu, 1 adet dürbün ele geçirildiği kaydedildi.