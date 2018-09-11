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40 şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 09:30
40 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularını ele geçirerek komiser olan 40 şüphelisi için ve 20 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruların çalınarak FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara ve 20 ilde operasyon başlatıldı. Soruları alarak komiser yardımcısı olan 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ediyor.

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40 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
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