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'da öldürülen 2 'lı, 'yı şehit etmiş

'nın Doğubayazıt İlçesinde operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 'lı teröristin, Piyade 'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları belirlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 16:49
Ağrı'da öldürülen 2 PKK'lı, Teğmen Celal Dağlı'yı şehit etmiş

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca geçen 5 Eylül'de Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun Muş nüfusuna kayıtlı 'Mazlum Agir' kod adlı Savaş Dora ve Van nüfusuna kayıtlı 'Hogir' kod isimli Sinan Karagülle olduğunun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının geçen 21 Ağustos'ta Ağrı Dağı bölgesinde çıkan çatışma neticesinde şehit olan Piyade 'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Son dakika: Kırmızı listeden terörist öldürüldü

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Ağrı'da öldürülen 2 PKK'lı, Teğmen Celal Dağlı'yı şehit etmiş
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