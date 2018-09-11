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şehidinin ağabeyine polisten düğün konvoyu

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
El Bab şehidinin ağabeyine polisten düğün konvoyu
Uzman Onbaşı Umut Aytekin (27) Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 8 Şubat 2017'de şehit olmuştu. Şehidin, Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan ağabeyi Uğur Aytekin'in de önceki gün düğünü vardı. Karabük Emniyeti ise polislerden düğün konvoyu oluşturarak, şehidin ağabeyini en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'in de katıldığı konvoy, gelin Özgül Aytekin'i almaya giderken, resmi polis araçları eskortluk yaptı.
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El Bab şehidinin ağabeyine polisten düğün konvoyu
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