El Bab şehidinin ağabeyine polisten düğün konvoyu

Uzman Onbaşı Umut Aytekin (27) Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 8 Şubat 2017'de şehit olmuştu. Şehidin, Karabük
Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan ağabeyi Uğur Aytekin'in de önceki gün düğünü vardı. Karabük Emniyeti ise polislerden düğün konvoyu oluşturarak, şehidin ağabeyini en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'in de katıldığı konvoy, gelin Özgül Aytekin'i almaya giderken, resmi polis araçları eskortluk yaptı.