Kara Kuvvetleri’nde 9 binbaşı gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ
'nün mahrem imamların ankesörlü ve büfe telefonlarıyla haberleştikleri Kara Kuvvetleri
Komutanlığı'nda görevli 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Açıklamada 10 binbaşı hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2'si muvazzaf 9 şüpheli gözaltına alındı. Muş merkezli 14 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapısına yönelik yapılan operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Eskişehir'de ise eski binbaşı İ.Y. yakalandı.