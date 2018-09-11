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"nun nedeni bulununca açıklanacak"

Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, kent genelinde etkili olan kötü ya ilişkin çalışmaların devam ettiğini, kokunun nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 08:46
Kokunun nedeni bulununca açıklanacak

si eylül ayı birinci olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan başkanlığında, belediye meclis salonunda yapıldı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte lağım su olduğunu belirtti.

Vatandaşın kokuyla ilgili bilgilenmek istediğini belirten Kökoğuz, "Bu lağım kokusunun, kötü kokunun nedeni nedir? Vatandaş 'niçin, önlem alınamaz durumda' diye sormakta. Lütfen büyükşehir belediyesi olarak bu konuyla ilgilenilmesini rica ediyoruz." dedi.

Aydoğan, kent genelinde etkili olan kokunun tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile büyükşehir belediyesinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Çalışmaların henüz sonuçlanmadığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:

"Arıtmalarla ilgili bütün akımlar çalışıyor. 'Bu koku nereden' diye bunu vatandaşın sorması haklı, sizin de bunu dile getirmeniz hakkınız. Kokunun neden kaynaklandığının bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kesin bir bilgiye ulaşıldığı zaman gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri gerek biz açıklayacağız. Bulunamadı, bulunacak."

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"Kokunun nedeni bulununca açıklanacak"
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