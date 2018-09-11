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Okulların açılacağı gün ücretsiz

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz
?Büyükşehir Belediyesi () Meclisi'nde 17 Eylül Pazartesi günü, araçlarının 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı. Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, büs, ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.
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Okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz
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