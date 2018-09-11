Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 kişi tutuklandı

'da operasyonu! 3 kişi tutuklandı

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 14:01
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesi Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN