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20 ilde ve ’de 78 gözaltı, 9 tutuklama

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Yurt genelinde ve 'deki operasyonları sürdü.
Malatya-Tekirdağ-Nevşehir: 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Eskişehir: FETÖ ablası Nihal G. Alpu yakalandı.
Mersin: 7 şüpheli örgüt üyeliğinde gözaltına alındı.
Balıkesir: 9 'çu gözaltında.
Edirne: Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede 5 FETÖ'cü yakalandı.
Kayseri: Kayseri merkezli örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 33 asker hakkındaki gözaltı kararının ardından 9 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Öte yandan Kayseri'de bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 şüpheliden tutuklanan 8 kişi cezaevine konuldu.
Bursa: 20 eski polis gözaltına alındı.
Samsun: 6 mahrem imam gözaltında.
İzmir: 14 ByLock'çu gözaltına alındı.
Erzurum: Eski Ağrı Vali yardımcısı Kamil Aksoy tutuklandı.
KKTC: Girne'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan FETÖ sanığı eski ÖSYM başkanı Ali Demir ve yardımcısı Ömer Pekşen'in de yargılandığı davada 5 sanıktan 3'ü 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı. Demir ve Pekşen'in dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Tahir Aşkın KISACIK-Rıdvan UYSAL-Murat SAVAŞ-Ali ALTUNDAŞ/SABAH
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20 ilde ve KKTC’de 78 gözaltı, 9 tutuklama
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