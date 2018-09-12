20 ilde ve KKTC’de 78 gözaltı, 9 tutuklama

Yurt genelinde ve KKTC
'deki FETÖ
operasyonları sürdü. Malatya-Tekirdağ-Nevşehir:
13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Eskişehir:
FETÖ ablası Nihal G. Alpu yakalandı. Mersin:
7 şüpheli örgüt üyeliğinde gözaltına alındı. Balıkesir:
9 ByLock
'çu gözaltında. Edirne:
Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede 5 FETÖ'cü yakalandı. Kayseri:
Kayseri merkezli örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 33 asker hakkındaki gözaltı kararının ardından 9 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Öte yandan Kayseri'de bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 şüpheliden tutuklanan 8 kişi cezaevine konuldu. Bursa:
20 eski polis gözaltına alındı. Samsun:
6 mahrem imam gözaltında. İzmir:
14 ByLock'çu gözaltına alındı. Erzurum:
Eski Ağrı Vali yardımcısı Kamil Aksoy tutuklandı. KKTC:
Girne'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan FETÖ sanığı eski ÖSYM başkanı Ali Demir ve yardımcısı Ömer Pekşen'in de yargılandığı davada 5 sanıktan 3'ü 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı. Demir ve Pekşen'in dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Tahir Aşkın KISACIK-Rıdvan UYSAL-Murat SAVAŞ-Ali ALTUNDAŞ/
SABAH