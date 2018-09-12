Adana'da FETÖ/PDY davasında tahliye

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztürk ile tutuksuz sanıklar A.K, A.A, A.K, E.K, E.E, O.Ö, R.A, Z.C.K. ve avukatları katıldı.

Sanık Kuseyri ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kuseyri ifadesinde, tanık beyanlarında çelişkiler olduğunu ve FETÖ ile hiçbir irtibatının bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY terör örgütü mensubu ya da finansörü olmadığını belirten sanık Kuseyri, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Öztürk ise hukuksuz hiçbir işleme imza atmadığını ve FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgisinin olmadığını iddia etti.

Dosyadaki tanık beyanlarının iftira ve ithamdan ibaret olduğunu savunan Öztürk, "Yaptığım tüm kamu görevlerinde hep kanunlara uydum. Satış işlemleri hukuka uygun bir şekilde şeffaf bir ortamda olmuştur. Dosya kapsamına gelen HTS raporlarında da görüleceği üzere FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarıyla bir görüşmem mevcut değildir. Herhangi bir kamu zararına sebebiyet vermedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek adli kontrollerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıklar yönünden bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olacağı dikkate alınarak mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesi hususunda mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de dosya kapsamına gelen bilirkişi raporuna göre iddianamede ileri sürüldüğünün aksine kamu zararının oluşmadığının tespit edilmesi ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şartıyla Alemdar Öztürk'ün tahliyesini, diğer tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.