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'nın detayları belli oldu!

'nin son MKY'sının detayları belli oldu. A Haber AK Parti 'nın perde arkasına ulaştı.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 18:13
AK Parti MYK'nın detayları belli oldu!

A Haber 'nın perde arkasına ulaştı. AK Parti MYK toplantısında iki önemli başlık ele alındı. Bu başlıklardan biri yerel seçimler ikincisi ise ABD'nin 'ye yönelik ekonomik operasyonlarıydı. İşte AK Parti MYK toplantısının perde arkası.

MYK'da Başkan Erdoğan'ın önemli bir talimat verdiği bildirildi. Bu talimat; AVM'lerdeki döviz ile dükkan kiralama konusunda düzenleme yapılması talimatı olduğu öğrenildi. AK Parti, yaşanan döviz spekülatifinden dolayı esnafın zarar görmesini istemediği bildirildi.

İşte AK Parti MYK'nın perde arkası!

Bunun yanında da AK Parti yerel seçimler için bir "Strateji Heyeti belirlediği öğrenildi. Numan Kurtulmuş'un başkanlığında çalışacak olan heyette 7 kişi bulunuyor.

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AK Parti MYK'nın detayları belli oldu!
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