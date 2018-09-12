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Valiliğinden "" açıklaması

Valiliği, "Mamak ilçesinde bazı kişilerden şüphesiyle kan örneği alınarak inceleme için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 20:32
Ankara Valiliğinden şarbon açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Mamak'ta şüphesi"ne ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddialarla ilgili incelemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bugün itibarıyla Mamak ilçesinde, şarbon şüphesiyle ilgili yapılmış bir ihbarın bulunmadığı, tetkik amacıyla vatandaşlardan kan örneği alınmadığı vurgulandı.

Mamak'ta herhangi bir şarbon vakasının ve sağlık kurumlarına şarbon şüphesiyle yapılmış bir başvurunun bulunmadığının altı çizilen açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız ve maksatlı iddialara itibar etmemesi, yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

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Ankara Valiliğinden "şarbon" açıklaması
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