Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan’ın İdlib çağrısı ses getirdi

Erdoğan’ın çağrısı ses getirdi

Başkan Erdoğan’ın ’deki makalesinde verdiği “, köprüden önceki son çıkıştır” mesajı yankı uyandırdı. , Erdoğan’ın Suriye’de insani felaketi önlemek için tüm dünyaya çağrı yaptığını yazdı. ’den destek mesajı geldi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Erdoğan’ın İdlib çağrısı ses getirdi
Cumhurbaşkanı 'ın, D'de yayımlanan gazetesi için kaleme aldığı "Dünya Esad'i durdurmalı" başlıklı makalesi nda da geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Suriye'deki insani felakete dikkat çektiği, uluslararası camiayı uyardığı ve Rusya ile İran'ın desteğini alan rejim kuvvetlerinin 'e yönelik saldırısına dair katliam endişelerini dile getirdiği satırları birçok medya organı tarafından alıntılandı.

DÜNYA BASINI DUYURDU
ABD'den Bloomberg'in internet sitesindeki haberde Erdoğan'ın "İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye yanı başındaki katliamı durdurabilmek için tüm gücüyle elinden geleni yapmıştır. Dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir" çağrısına yer verildi. İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, "Erdoğan, İdlib'e saldırının insani ve güvenlik riskleri oluşturacağını söyledi" başlıklı haberinde, "İdlib'e yönelik saldırının ağır faturasını sadece Suriyelilerin değil tüm dünyanın ödeyeceği" uyarısına yer verdi. Katar merkezli televizyonu da Erdoğan'ın Wall Street Journal'a yazdığı makaleyi "Erdoğan, İdlib için insani felaket uyarısı yaptı" başlığıyla yayımlarken 'ın, Birleşmiş Milletler tarafından da dile getirilen kriz ihtimaline karşı dünyayı harekete geçmeye çağırdığını aktardı. DIŞ HABERLER

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN DESTEK
üyesi 8 ülkeden (İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, Belçika ve Polonya) yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesindekine benzer hassasiyetler dile getirilerek "İdlib meselesinin çözüme kavuşturulmasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimlerini destekliyoruz" mesajı verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın İdlib çağrısı ses getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN