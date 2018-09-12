- Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor. Sürdürülen operasyonlarda 1 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede görev yapan JOPER Timleri'nin Karadeniz'e sızmaya çalışan PKK mensuplarına yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Yağlıdere'nin Güllüce köyü kırsalında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.