Guterres’ten Türkiye, Rusya ve İran’a çağrı: Savaşı durdurun

Bırleşmış Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye
, Rusya
ve İran
'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısında bulundu. Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamasında, İdlib'in Suriye'deki son çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve kan banyosuna dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı. İdlib'de yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yarısının daha önce yerlerinden edildiğini hatırlatan Guterres, "Hayatları altüst oldu ve gidecek hiçbir yerleri yok" dedi.