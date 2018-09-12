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Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

'ın davetine icabetle Cumhurbaşkanı , 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 15:19
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın davetine icabetle Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında, 13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) üçüncü toplantısı düzenlenecek. İki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla Ankara'da düzenlenecek olan III. YDSK toplantısı sırasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, savunma, eğitim ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin artırılması imkanları ele alınacak ve çeşitli anlaşmalar imzalanacak. Toplantı vesilesiyle güncel bölgesel konuların da istişare edilmesi öngörülüyor.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor
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