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talimat verdi

2017 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürü tarafından kurulan Mobil Okul Timleri ( Timleri) yeni eğitim ve öğretim yılına 26 ek mobil tim ile hazır başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl MOT Timleri 1 milyona yakın kişinin GBT’sine bakarak binlerce iş yeri ve sevisi işlem yaptı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 12:21
Mustafa Çalışkan talimat verdi

2017 yılında İl Emniyet Müdürü tarafından kurulan ve yaptıkları başarılı çalışmalarla Emniyet Teşkilatı'na örnek olan Mobil Okul Timleri ( Timleri) 2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Emniyet Müdürü Çalışkan ile toplantı yaparak görevlerine başladı.

BİRLERCE ARANAN KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, MOT Timleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında İstanbul genelinde tüm okullarda ve çevrelerinde yaptıkları çalışmalarla 1 milyona yakın kişinin Genel Bilgi Taramasını yaptı. Bu taramalarla 5 bine yakın aranan şahıs yakalanırken 80 bin civarında okul servis aracı kontrol edildi. Eksikleri bulunan bin 200 tane servise idari işlem uygulanarak eksiklerini tamamlamaları sağlandı.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ İŞL YERLERİNE DENETLEME

Okul çevrelerinde bulunan 50 bin iş yeri denetlendi. Bu iş yerlerinden eksikleri bulunan ve faaliyet alanı dışında işletenlere idari ve adli işlem uygulandı. Ayrıca okul saatlerinde okul dışında bulunan öğrencilerin ailelerine bilgi verilerek çocuklarının tekrar okula dönmesi sağlandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında mevcut Tim sayısına 26 mobil ekibin daha eklendiği öğrenildi. Timlerin hem araç, hem de görevli sayısının arttırıldığı bildirildi.

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Mustafa Çalışkan talimat verdi
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