Mustafa Çalışkan talimat verdi

2017 yılında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından kurulan ve yaptıkları başarılı çalışmalarla Emniyet Teşkilatı'na örnek olan Mobil Okul Timleri (MOT Timleri) 2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Emniyet Müdürü Çalışkan ile toplantı yaparak görevlerine başladı.





BİRLERCE ARANAN KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, MOT Timleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında İstanbul genelinde tüm okullarda ve çevrelerinde yaptıkları çalışmalarla 1 milyona yakın kişinin Genel Bilgi Taramasını yaptı. Bu taramalarla 5 bine yakın aranan şahıs yakalanırken 80 bin civarında okul servis aracı kontrol edildi. Eksikleri bulunan bin 200 tane servise idari işlem uygulanarak eksiklerini tamamlamaları sağlandı.





OKUL ÇEVRESİNDEKİ İŞL YERLERİNE DENETLEME

Okul çevrelerinde bulunan 50 bin iş yeri denetlendi. Bu iş yerlerinden eksikleri bulunan ve faaliyet alanı dışında işletenlere idari ve adli işlem uygulandı. Ayrıca okul saatlerinde okul dışında bulunan öğrencilerin ailelerine bilgi verilerek çocuklarının tekrar okula dönmesi sağlandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında mevcut Tim sayısına 26 mobil ekibin daha eklendiği öğrenildi. Timlerin hem araç, hem de görevli sayısının arttırıldığı bildirildi.