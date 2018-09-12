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Obüs ve tanklar sınırında

'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. Takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 19:04
Obüs ve tanklar Suriye sınırında

'nin farklı illerinden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra sınır birliklerine sevk edildi. Sınır mahallesinde ikamet eden çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, konvoyun geçişi sırasında ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

ASKERLERDEN ÇOCUKLARA ÇİKOLATA

Öte yandan, Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrakları astı.

Çocuklar geçen askeri araçlardaki personele ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı. Onların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan askerler, çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram etti.

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Obüs ve tanklar Suriye sınırında
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