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Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 'in yakalanmasıyla ilgili hükümetten flaş açıklama

Son dakika haberi! Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 'in, MİT'in operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinden getirilmesine ilişkin, "Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 16:13
Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla ilgili hükümetten flaş açıklama
Abdulhamit Gül "(Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 'in yakalanması) Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir" açıklamasını yaptı.

Gül, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da, Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MİT'in, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinden getirmesiyle ilgili sorusu üzerine Gül, şöyle konuştu:

"MİT Başkanlığımızın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldırısın faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de 9. Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecektir. Failler elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir."

Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yakalandı

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Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla ilgili hükümetten flaş açıklama
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