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’ta görüntülendi

’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ’deki davanın önemli ismi , ’ta ünlü restoran Nobu’da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:25
Reza Zarrab New York’ta görüntülendi

'un Soho bölgesindeki ünlü suşi restoranı Nobu'da yanında bir kadınla yemek yiyen asıllı Türk vatandaşı Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.

SAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI

FBI'ın Eylül 2014'te İran yaptırımlarını delme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı , 19 Mart 2016'da ailesiyle 'ye giriş yaparken tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı. Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Zarrab'ın New York'ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı.

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Reza Zarrab New York’ta görüntülendi
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