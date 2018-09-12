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Şehit ve babaannesi yan yana defnedildi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Şehit ve babaannesi yan yana defnedildi
Hakkarı'de 'lı teröristlerce 3 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek (24), 'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Önceki gün torununun acı haberini alınca fenalaşarak, yaşamını yitiren babaanne Zeliha Çiçek'in (110) cenazesi de torunun yanına defnedildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yakınları, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.
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Şehit ve babaannesi yan yana defnedildi
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