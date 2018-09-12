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‘Teklifimiz açık saldırılar dursun’

Giriş Tarihi: 12.9.2018
‘Teklifimiz açık saldırılar dursun’
Dışişleri Bakanı Mevlüt , Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. 'e rejimin yanı sıra Rusya'nın da saldırılarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Teklifimiz açık. İdlib'deki saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım" dedi. Çavuşoğlu, "Suriye'de en iyi çözüm olan 'siyasi çözüme' ulaşmada ciddi bir ilerleme kaydedemesek de rejim ve onun destekçileri askeri çözüme inanıyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu.
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‘Teklifimiz açık saldırılar dursun’
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