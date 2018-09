Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de ' İnsani Hizmet Takdir Ödülü 'ne layık görülen Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hayatının 30 yılını insanlığa hizmete adadı. Gençliğinden bu yana sivil toplum alanında çalışmalar yürüten ve çok sayıda projeye imza atan Emine Erdoğan, Türkiye ve birçok ülkede hayatlara dokunup yaralar sardı. Özellikle Myanmar, Irak, Afrika, Suriye ve Doğu Türkistan 'da işlenen insanlık suçlarına karşı uluslararası platformlardaki girişimleri ve Birleşmiş Milletler'de ( BM ) bu sorunlara dair yaptığı toplantılarla dikkat çekti. Güvenlik risklerine aldırış etmeden afet bölgelerine bizzat gitti. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesindeki mülteci kamplarında ihtiyaç sahipleri ile bizzat ilgilenip, hayatlara dokundu.İşte Emine Erdoğan'ın insanlığa hizmet ve iyilik yolundaki hikâyesinde kilometre taşı özelliği taşıyan çalışmalarından bazıları:Emine Erdoğan, özellikle kadın ve çocuk konusunda Türkiye'nin en çok ses getiren projelerine imza attı. Himayesinde yürütülen bazı projeler ile her yaştan kadınlar okuma-yazma öğrendi. Yüzlerce çocuğun hayatı Emine Erdoğan'ın yoğun çabaları ile değişti. Çevre konusunda attığı adımlar ise kısa sürede meyvelerini verdi. Türkiye artık atığın değil geri dönüşümün konuşulduğu bir ülke haline geldi.Türkiye'nin dört bir yanında, çeşitli alanlarda toplumun her kesimine seslenen Erdoğan, dünya çapında ses getiren kampanyalara öncülük etti ve bu kapsamda katıldığı toplantılarda "Önce insanlık" dedi. Erdoğan uluslararası kamuoyuna "Ayrım yapmadan, herkesin insanca yaşayacağı bir dünya kuralım" çağrısını yaptı. First Lady 'leri duyarlı olmaya davet etti, BM'de toplantı düzenledi. Ardından 2009'da Gazze'ye yapılan saldırılar konusunda, 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar' adlı uluslararası bir zirve düzenleyerek çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet etti.Emine Erdoğan, STK'larda başlayan insanlığa hizmet yolculuğunu uluslararası platforma taşıdı. 21. Yüzyıl'ın kanayan yarası savaşların yarattığı mağduriyet ve evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce mazlumun sesi oldu. NATO zirvesi, Birleşmiş Milletler ve daha birçok uluslararası platformdaki çalışmaları ile evini terk etmiş, yakınlarını yitirmiş binlerce insanın hayatına dokundu. Myanmar'daki, Gazze'deki katliamlara dünya kamuoyunun dikkatini çekti.Tüm güvenlik tehditlerine rağmen afet bölgelerine gitti, şefkat elini uzattı. Mültecilere, çadırkent, yetimhane ve atölyeler kurarak yeniden hayata tutunmaları için dev destekler verdi. Emine Erdoğan, savaş mağduru kadın ve çocukların ihtiyaçlarını gözeterek kurulan sistemle yakından ilgilendi. İnsani yardımların dağıtılmasını ilk elden gerçekleştirdi. Genç kızların meslek sahibi olmasının yolunu açtı. Afrikalı, Suriyeli, Arakan ve Iraklı onlarca kadın bu projelerle okumaya, yaşamaya ve üretmeye başladı.Emine Erdoğan'ın insanlığın kalbine dokunan 30 yılı aşan çalışmaları dünyanın da dikkatini çekti. Daha önce Türkiye ve dünyanın farklı platformlarında çeşitli alanlarda ödüle layık görülen Erdoğan son olarak Londra'da "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü önceki gün Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin İngiltere'de gerçekleştirdiği Küresel Donörler Forumu'nun "Hayırseverlik Mirası Ödülleri" kapsamında aldı. İnsanlığa hizmeti dünya çapındaki bir platformda bir kez daha tescillenen Erdoğan, burada barış ve insanlık için çağrısını yeniledi. "Sizler, kapitalizmin insan ruhunu duygusuzlaştırdığı bir dünyada, merhametin, vicdanın sesi olmaya çalışıyorsunuz. Hep birlikte dünyaya barış ve huzuru getirelim" dedi.EmıneErdoğan, 350 bin kız çocuğunun okula kazandırıldığı 'Haydi Kızlar Okula', 500 bin kişinin okuma-yazma öğrendiği 'okumayazma seferberliği' gibi eğitim projeleriyle birlikte, gönül elçileri, ana kız okulda, 7 çok geç, bereket ormanları, geleceğimi koruyorum, Afrika el sanatları pazarı ve kültür evi, sıfır atık, yerli tohum gibi projeleri yürütüyor. Erdoğan, aynı zamanda 2011'de barış ve demokrasiye katkıları nedeniyle Brüksel'de 'Crans Montana' ödülü de aldı.