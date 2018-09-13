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Son dakika: 'de 'nün hücre evine operasyon

Son dakika haberi! 'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında "öğretmen" olduğu değerlendirilen zanlı saklandığı hücre evinde yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 16:00
Son dakika: Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında "öğretmen" olduğu değerlendirilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem yapılanmasında "öğretmen" konumunda bulunduğu değerlendirilen H.E'yi kent merkezinde saklandığı hücre evinde yakaladı.

Gözaltına alınan H.E, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon
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