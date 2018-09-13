Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fatih Portakal ifade verdi

ifade verdi

Spiker , "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 12:39
Fatih Portakal ifade verdi

Avukatı ile Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Portakal, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu'nun odasına çıktı.

Savcılıkta, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Portakal, daha sonra adliyeden ayrıldı.

'ın ifadesinde, "HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun tiyatro oyununun yasaklanması üzerine Twitter'dan bir paylaşım yaptığını, oyunun neden yasaklandığını sorguladığını, Cumhurbaşkanına hakaret etme kastının olmadığını, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında söz konusu paylaşımı yaptığını" söylediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Portakal ifade verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN