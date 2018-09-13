Fatih Portakal ifade verdi

Avukatı ile Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Portakal, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu'nun odasına çıktı.

Savcılıkta, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Portakal, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Fatih Portakal'ın ifadesinde, "HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun tiyatro oyununun yasaklanması üzerine Twitter'dan bir paylaşım yaptığını, oyunun neden yasaklandığını sorguladığını, Cumhurbaşkanına hakaret etme kastının olmadığını, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında söz konusu paylaşımı yaptığını" söylediği öğrenildi.