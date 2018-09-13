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FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğluna 30 yıl hapis

'da FETÖ/PYD davasında örgüt elebaşı 'in manevi oğlu olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sözde Şanlıurfa bölge sorumlusu olarak yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 13:56
FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğluna 30 yıl hapis

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan eski öğretmen Ferhat Küçük ile avukatları katıldı.

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Küçük, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın örgüt elebaşı 'in manevi oğlu olarak adlandırıldığını ve örgüt içerisinde "Vedat" kod adını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SÖZDE ŞANLIURFA BÖLGE SORUMLUSU

Öğretmen olan sanığın örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldığının deliller ve yazışmalarla ortaya çıktığını aktaran savcı, sanığın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman sorumlusu olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Örgüt üyeleri tarafından sanığa 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların ulaştırılması sayesinde sınavı kazandığının tespit edildiğine dikkati çeken savcı, sanığın örgüt yöneticiliği, kamu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "Kamu zararına dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay ve 10 bin lira para cezası ile resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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