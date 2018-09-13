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Son dakika: 'nün manevi oğluna 30 yıl hapis

Şanlıurfa'da /PYD davasında örgüt elebaşı 'in manevi oğlu olan ve sözde Şanlıurfa bölge sorumlusu olarak yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 17:23
Son dakika: FETÖ'nün manevi oğluna 30 yıl hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan eski öğretmen ile avukatları katıldı. Savunmasında 'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Küçük, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın örgüt elebaşı Gülen'in manevi oğlu olarak adlandırıldığını ve örgüt içerisinde "Vedat" kod adını kullandığının tespit edildiğini belirtti. Öğretmen olan sanığın örgütün 'Mahrem' yapılanmasında yer aldığının deliller ve yazışmalarla ortaya çıktığını aktaran savcı, sanığın Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da Türk silahlı Kuvvetlerinden sorumlu olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Örgüt üyeleri tarafından sanığa 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların ulaştırılması sayesinde sınavı kazandığının tespit edildiğine dikkati çeken savcı, sanığın örgüt yöneticiliği, kamu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "Kamu zararına dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay ve 10 bin lira para cezası ile resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ'nün manevi oğluna 30 yıl hapis
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