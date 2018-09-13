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Gözaltına alınan emekli din görevlisi 'den tutuklandı

a'nın Yatağan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan emekli din görevlisi, tutuklandı. Şüphelinin hesabından yoğun şekilde terör örgütünün propagandası içerikli paylaşımlarda bulunduğu anlaşıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 23:50 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 00:21
Gözaltına alınan emekli din görevlisi FETÖ'den tutuklandı

a Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Selim Y'nin Yatağan'da terör örgütü yapılanması içerisinde diyanet ve köylerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin hesabından yoğun şekilde terör örgütünün propagandası içerikli paylaşımlarda bulunduğunun saptandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın tarihlerde örgüt üyelerine basın üzerinden talimat veren elebaşı Fetullah Gülen'in buna yönelik videolarını sosyal paylaşım hesabı aracılığıyla paylaşan, emekli imam ve Adalet Partisi Ege Bölgesi kurucu başkanı olan Selim Y, '/ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

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Gözaltına alınan emekli din görevlisi FETÖ'den tutuklandı
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