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‘Hem canımı hem ciğerimi kaybettim’

Aynı gün hem şehit oğlu Bayram’ı hem de annesini toprağa veren : Bu acıya yürek dayanmaz

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
‘Hem canımı hem ciğerimi kaybettim’
Hakkarı'nın Yüksekova ilçesinde şehit olan oğlu ile torununun acısına dayanamayıp aynı gün vefat eden 108 yaşındaki annesi 'i yan yana toprağa veren baba , "Hem canımı, hem ciğerimi kaybettim. Bu acıya yürek dayanmaz" dedi. Yüksekova'da Çobanpınar köyü yakınlarında 3 Ağustos 2018'de görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak etti. Saldırıda 2 özel harekât polisi şehit oldu, aralarında 25 yaşındaki Bayram Çiçek'in de olduğu 7 özel harekât polisi yaralandı.

POLİSLİK ÇOÇUKLUK HAYALİYDİ
Bayram Çiçek yaşam mücadelesini önceki gün kaybederek şehit düştü. Bu arada yaşlılık ve organ yetmezliğine bağlı olarak Afşin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babaannesi Zeliha Çiçek de (108) torununun acı haberini alınca kalbi dayanmadı ve vefat etti. Aynı gün hem oğlunu ve hem annesini kaybeden Mehmet Çiçek (72) yaşadığı acıyı SABAH'a anlattı: "Bayramım cennete gitti. Bu vatana bu devlete Bayramlar feda olsun. 2 tabut yan yana birinde canım anam diğerinde ciğerim oğlum. Bayram polislik mesleğine aşıktı. Çocukken bile mahallede arkadaşlarıyla oyun oynarken o hep polis olurdu. 4 yıl önce polis oldu. İstanbul 'te görev yaparken sınavlara girip özel harekâtçı oldu. Gönüllü olarak da Güneydoğu'ya gitti. Hastanede 37 gün boyunca annesi ve ben başından ayrılmadık. Bir tek kelime konuşmadı." Annesi ve oğlunun mezarında dua eden Mehmet Çiçek, "İki tabutu yan yana gömmek çok büyük bir acı. Allah devletimize zeval vermesin. Anneme evde sağlık hizmeti verdiler. Bu devlete can kurban" diye konuştu.
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