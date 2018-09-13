- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, " FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandası yapmak suçundan tutuklanan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Kerim Çoraklık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, o¨rgu¨tün bas¸arısız darbe giris¸imden sonraki su¨rec¸te de FETO¨ ile mu¨cadelede alınan mesafeye kars¸ı tamamen des¸ifre olmayı engellemek ve tabanını gu¨c¸lu¨ tutmak adına o¨zellikle o¨rgu¨t u¨yeligˆi/liderligˆi ve darbe giris¸imi ile ilgili yargılama ve sorus¸turmaları itibarsızlas¸tırıp o¨rgu¨t faaliyetlerine mes¸ruluk kazandırmak, toplumsal tepkiselligˆi engelleyip destek sagˆlamak, FETO¨ ile mu¨cadele noktasında olumsuz bir algı olus¸turmak, etkin pis¸manlık c¸o¨zu¨lmelerini engellemek ve o¨rgu¨te kars¸ı olan kitleler u¨zerinde korku ve kaos meydana getirmek amac¸larıyla her kesimden kendine yakın go¨rdu¨gˆu¨, toplumda o¨n planda olan destekc¸ileri aracılıgˆıyla gerek yazılı ve go¨rsel basını, gerekse sosyal medyayı kitleler u¨zerindeki gu¨cu¨ itibarıyla etkin s¸ekilde kullanmaya devam ettiği belirtildi.

O¨rgu¨t elemanlarınca sosyal medya arac¸ları ve sanal alemde zaman zaman sahte hesaplar kullanılarak FETO¨ ile mu¨cadele noktasında soyut ve mesnetsiz ic¸erikte, komplo teorileri u¨zerine kurgulanmıs¸ s¸ekilde paylas¸ılan yazılar, sesler ve go¨ru¨ntu¨lerin kamu du¨zeni ac¸ısından ciddi bir tehlike olus¸turduğuna değinilen iddianamede, ''Bu bagˆlamda, 17/25 Aralık su¨recinde, FETO¨/PDY destekc¸isi sosyal medya paylas¸ımlarıyla dikkat c¸eken s¸u¨pheli Kerim Çoraklık'ın da Twitter isimli sosyal paylas¸ım sitesinde o do¨nem kurucusu oldugˆu "ATA Grubu" isimli hesapta o¨rgu¨tu¨n yayın organlarında paylas¸ılan kumpas sorus¸turmalarına ait montaj ses kay��tlarını yayınladıgˆı, kumpas sorus¸turmalarına karıs¸an o¨rgu¨t mensubu emniyet go¨revlilerini destekleyen, magˆdur ve mes¸ru go¨steren paylas¸ımlar yaptıgˆı, bu s¸ekilde s¸u¨phelinin 17/25 Aralık su¨recinde toplumda FETO¨/PDY lehine algı olus¸turma amac¸lı gerc¸ekles¸tirilen es¸ zamanlı operasyonlara sosyal medya u¨zerinden tam destek verdigˆi anlas¸ılmıs¸tır.'' denildi.

Çoraklık'ın sosyal medya hesaplarındaki söz konusu paylaşımlarına (15 Temmuz darbe girişiminden önce) yer verilen iddianamede, şu¨phelinin darbe giris¸imi sonrasında ise 15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨'nu¨ is¸gal eden ve gece boyunca c¸ok sayıda masum vatandas¸ı s¸ehit eden darbecilerle ilgili bir fotogˆrafın altında o¨rgu¨tsel hedeflerine uygun s¸ekilde "Ne yaptıgˆını bilmeyen, silahını bırakmıs¸ Tu¨rk askerine bo¨yle vahs¸ice saldıranlara da hesap sorulsun!" s¸eklinde darbe giris¸imine is¸tirak etmis¸ askerleri sahiplenen ve masum go¨stermeye c¸alıs¸an paylas¸ım yaptıgˆı belirtildi.

- ''FETÖ'den sorgulanabileceğini konuşmuş''

İddianamede ayrıca, Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nce du¨zenlenen 21 Ağustos 2016 tarihli fezlekede ise s¸u¨pheli Kerim Çoraklık'ın darbe giris¸imine kadar FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yo¨nelik eles¸tirileri ku¨c¸u¨mseyen paylas¸ımlar yaparken darbe giris¸iminin bas¸arısız olması u¨zerine "bir anda demokrat kesilerek" tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yo¨nelik agˆır ifadeler kullanmaya bas¸ladıgˆı ve su¨rekli meydanlardaymıs¸ gibi paylas¸ımlarına hız verdigˆinin belirtildiği kaydedildi.

Şu¨pheli Çoraklık'ın, "Burak Sayko Begˆ" ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kis¸iyle mesajlas¸malarının tespit edildigˆi belirtilen iddianamede, ''Bu mesajlas¸malarda s¸u¨phelinin sosyal paylas¸ımlarının aleyhine delil olarak kullanılıp kullanılamayacagˆını, s¸u¨phelinin bir FETO¨ mensubunun paylas¸ımını kendi hesabında paylas¸tıgˆını (retweet etmek veya RT'lemek) ve ayrıca FETO¨ elebas¸ına bagˆlılıgˆı ve sadakati ac¸ıkc¸a bilinen basketbol oyuncusu Enes Kanter ile ilgili paylas¸ım yaptıgˆını, bunların sıkıntı olus¸turabilecegˆini konus¸tukları, hatta s¸u¨phelinin bo¨yle bir durumda ileri su¨ru¨lmek u¨zere FETO¨/PDY liderinden "fettos" nitelemesiyle bahsettigˆi birkac¸ eski paylas¸ımlarını go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨ kis¸iye go¨nderdigˆi anlas¸ılmıs¸tır.'' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şüphelinin belirli mahfillerde kurgulanan o¨rgu¨tsel algıyı yayma hedefine yo¨nelik propagandist so¨ylemlerle FETO¨/PDY tarafından mevcut anayasal du¨zeni degˆis¸tirme amacıyla gerc¸ekles¸tirilen kumpas operasyonları ve darbe giris¸imi ile ilgili, o¨rgu¨te kamuoyu destegˆi sagˆlamak ic¸in paylas¸ımlar yaptıgˆı ve ac¸ıkc¸a FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ lehine algı olus¸turmaya c¸alıs¸tıgˆı, paylas¸ımların tam da o¨rgu¨tu¨n toplumda kargas¸a olus¸turmaya c¸alıs¸tıgˆı do¨nemlere denk gelmesinin tesadu¨f olmadıgˆı, yalnızca bu hususun bile s¸u¨phelinin FETO¨/PDY'nin toplum u¨zerindeki algıyı yo¨netmek amacıyla es¸ zamanlı s¸ekilde devreye soktugˆu odaklarla is¸ birligˆi halinde hareket ettigˆini go¨sterdigˆi kaydedildi.

S¸u¨phelinin silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yeligˆi boyutuna ulas¸mıs¸ eylemleri sebebiyle kesintisiz suc¸lardan olan o¨rgu¨t u¨yeligˆi suc¸unun ayrıca olus¸tugˆu, tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası suc¸unun da yine o¨rgu¨t u¨yeligˆi suc¸undan bagˆımsız s¸ekilde zincirleme olarak gerc¸ekles¸tirilen sosyal medya paylas¸ımlarıyla olus¸tugˆu belirtilen iddianamede, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Çoraklık ilerleyen günlerde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.