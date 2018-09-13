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Öğretmenlere kolaylığı

Öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük eğitimine alınacak. Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan bilgileri istendi. Bu bilgiler, gönderilecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 22:03
Öğretmenlere bedelli askerlik kolaylığı

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından 21 günlük eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen , bu isimleri gönderecek.

Bedelliye başvuruda rekor

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

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Öğretmenlere bedelli askerlik kolaylığı
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