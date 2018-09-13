Son dakika: Başkan Erdoğan'dan tasarruf ve faiz mesajı!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Kıymetli, yöneticiler esnaf ve sanatkar kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Esnaf ve sanatkarlar konfederasyonunun 20, yılını kutluyorum."

"Daha önce genel kurullarınıza başbakan sıfatıyla katılmıştım. Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf AHİ'dir. Kökeni kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Toplumun birliğe ihtiyaç duyduğu her dönemde AHİ'ler devreye girmiştir. Bu yolun esası çok değil helalinden kazanmaktır. Ecdadımızın bu konu ile ilgili sayısız meseleleri, tavsiyeleri vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan TESK Genel Kurulu'nda konuştu

"TÜRKİYE SERBEST PİYASA EKONOMİSİNDEN YANADIR"

"Türkiye'nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yanadır. Kurdaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri, serbest piyasa çerçevesinin dışına çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz."

"Yaşadığımız bunca hadiseye rağmen ne siyasi istikrarımız, ne ekonomik gücümüz ne de sosyal bütünlüğümüz zarar gördü. Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya çalışılıyor. Gerekli adımlar birer birer atıyoruz. Zor dönemler zor karar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni bu zorlu yoldan çıkmamız için gerekli gördük ve milletimiz de bu konu da bizi destekledi ve yolumuzu açtı."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ ADIMLAR OLACAK"

"Döviz kurlarındaki dalgalanmayı önlemeye yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlar olacak. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Kamuda her alanda ciddi tasarrufa gidilecek. Kamuda kullanılan araçları hem sayı hem nitelik olarak sınırlandırıyoruz. Üretim ve istihdam bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda her türlü adımları atacağız. Üretimi cazip hale getiren adımları attıkça piyasaya çok daha fazla destek vereceğiz. Bizim anlayışımıza göre ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yani israf ekonomisi değil. Üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz"

KAMUDA TASARRUF VE FAİZ MESAJI

"Kiracı olunan yerlerin hemen hemen tamamından çıkarak ciddi bir tasarrufta bulunuyoruz. Personel alımında da tasarruflu olunacak. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız. Üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz. Elimizdeki kaynakları önceliği biten projelere vereceğiz."

"Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Merkez bağımsız, o kendi kararını alır. Özel sektöre ait bankalar var onlar da Merkez Bankası'nın kararına bakıyor. 50'lere varan şu anda faiz uygulaması var."

"Reel sektördeki yatırımlarını neye göre yapacak. Özel sektör bankalarının bir çoğu kredi musluklarını da açmıyor. Yüzde 50'lere varan faiz oranları olduğu zaman içinizde o kadar kazanan var mı bu ancak esrar eroin ticaretinde olur. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız."

"BU YÜKSEK FAİZİ DÜŞÜRELİM DİYORUM"

Erdoğan, "Bu yüksek faizi düşürelim diyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, tersini diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Faiz ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınızda faiz sebep enflasyon neticedir. Zira faizin oranını sen tespit edersin enflasyon o akışta kendisi oluşur. Merkez Bankası her zaman yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklıyor. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim."

"DÖVİZ BAHANESİYLE SATTIKLARI ÜRÜNLERE ZAM YAPANLAR İFLAH OLMAYACAKTIR"

"Şimdi ben buradan herkese sesleniyorum; "Döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere zam yapanlar iflah olmayacaktır. Bunlar Ahi'likle alakası yok. Hukuk sistemini çalıştıracağız."

"BU KRİZ DEĞİL, MANİPÜLASYONDUR"

"Türkiye bu zorlu dönemden de alnının akıyla çıkacaktır. Bu bir kriz değil bu bir manipülasyondur. Buna sakın aldanmayın. Bu yaşadıklarımız sahte bir dalgalanmanın ürünüdür. Hep birlikte sağlam durursak yolumuza çok daha hızlı bir şekilde devam ederiz."