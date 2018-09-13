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Son dakika: 'nün sözde yapılanmasına operasyon

/PDY’nin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ve 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 19:46
Son dakika: FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütünün 'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma da yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 53 asker ile 15 mahrem imamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

53 askerden 18'i etkin pişmanlıktan yararlandıklarından, 3'ü ise değişen delil durumundan dolayı Emniyet'ten serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanan 32 asker ile 15 sivil sözde imam savcılıktaki sorguları ardından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Bu şahıslardan 23 asker şahıs ile 3 sözde sivil imam tutuklandı. 9 asker ile 12 sözde sivil imam etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

17 asker şahıs ile 3 sözde sivil imamın ise firari durumda oldukları öğrenildi.

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Son dakika: FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon
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