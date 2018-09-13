Son dakika: İzmir Körfezi'nden alınan numunenin sonuçları belli oldu

İzmir 'de zaman zaman geniş bir kesimde hissedilen kötü kokunun kaynağının tespiti için İzmir Körfezi 'nden alınan numunenin sonuçları belli oldu - Analiz sonucunda ölçümü yapılan üç bakteri türünün değerleri, mevzuat limit değerlerinin çok üzerinde çıktı - Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay: - "Bu değerler körfezin kirli olduğunu gösteriyor, bir atık girişi ve atık problemi olduğunu gösteriyor. Kent sağlığıyla ilgili bir problem var"

İzmir'de, zaman zaman geniş bir kesimde hissedilen kötü kokunun kaynağının tespiti için İzmir Körfezi'nden alınan numune üzerinde yapılan analizde, ölçümü gerçekleştirilen üç bakteri türünün değerleri ortalamanın çok üzerinde çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin 6 Eylül'de Üçkuyular Feribot İskelesi civarından aldığı numunenin, İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda mikrobiyolojik analizi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurları ve kanalizasyon altyapısı yetersizliğinin neden olduğu ileri sürülen kötü kokunun kaynağının belirlenmesine yönelik yapılan analizde, koliform, fekal koliform ve enterekok/fekal streptokok bakteri türlerinin ölçümü yapıldı.

- Bakteri değeri normaldan bin kat fazla çıktı

Analiz sonucuna göre, sınır değerleri 100 ila 2 bin arasında olan fekal koliform bakteri değerleri 2 milyon, mevzuat limitleri 500 ila 10 bin arasında değişen koliform bakteri değeri de 2 milyon çıktı. Limit değerleri 100 ila 1000 arasında değişen enterokok da bin 200 olarak ölçüldü.

-"Kent sağlığıyla ilgili bir problem var"

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, İzmir'deki koku problemiyle ilgili süreci yakından takip ettiklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi ve belge talebinde bulunduklarını aktardı.

Analiz verilerinin o bölgede evsel atık probleminin olduğunu gösterdiğini kaydeden Kınay, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili hem Aziz Kocaoğlu hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir açıklamada, 'hatların yetersiz kaldığı, bu anlamda kapasitenin iyileştirilmesi için ihale çalışmasının yürütüleceğine' dair ifadeler kullanıldı. Bir an önce körfeze atık su girişinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması lazım. Buradaki limitler sınır değerlerin çok üzerinde, bunun ne kadar süredir böyle olduğu konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmalar küçük bir parçası, bunun bütününü görmek lazım. Oradaki değerler evsel atık suyuyla (kanalizasyon) ilgili olan değerler, o bölgede bir problem olduğunu gösteriyor. Bu değerler körfezin kirli olduğunu gösteriyor, bir atık girişi ve atık problemi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kent sağlığıyla ilgili bir problem var."

Kınay bu konuda bir an önce gerekli çalışmaların yapılması ve İzmirlilerin de bilgilendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.